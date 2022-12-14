أخبار شيكات الشؤون الاجتماعية.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ورابط الفحص، يترقب أكثر من 170 ألف أسرة فلسطينية فقيرة مخصصات وشيكات الشؤون الاجتماعية والتي تعد مصدر دخل لهم خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من نسب مرتفعة من الفقر.

أخبار شيكات الشؤون الاجتماعية

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية كشف عنه وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، حيث أكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية سابقة، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي.

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أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم

وحول أخر أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم, قال المدهون: "إنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وأوضح المدهون أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

وبيّن مفوض وزارة التنمية الاجتماعية، أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

رابط فحص الشؤون الاجتماعية غزة

وقال المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

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