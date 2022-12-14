عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجنتي؛ الشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة منح خصم بما لا يزيد على نسبة 25% من قيمة السلعة الأساسي؛ للبضائع الواردة عبر معبر رفح التجاري وصرف جميع الطلبات المعتمدة من المستحقات لأغراض الجنازة.

كما قررت تمديد العمل بقرار إعفاء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المرخصة، بنسبة 50% من رسوم التراخيص المتراكمة والجديدة وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم الفحص الطبي والتحاليل لغرض التصنيف وفق ما تتطلبه بطاقة المعاق.

وصدقت اللجنة على تمديد قرار إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم فحص المنتجات بوزارة الاقتصاد ومنح إعفاء للرياديين والمبادرين من رسوم الفحص المخبري لمنتجاتهم للمرة الأولى.

وقررت اللجنة الحكومية تجديد عقود شركات الخدمات العاملة في وزارة الصحة واعتماد توصيات ضبط أعمال الشركات العاملة بالتكييش واعتماد الإطار الاستراتيجي لإدارة العمل الخيري في قطاع غزة.

وقررت اللجنة كذلك تنسيب مشروع قانون الأراضي الجديد للمجلس التشريعي واعتماد تشكيل المجلس التنسيقي للمعابر والحدود وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.