شاهد مباراة المغرب وفرنسا مباشر بدون تقطيع وإعلانات.. بدأ أحداث المباراة القوية بين المنتخبين المغربي والفرنسي، ضمن أحداث جولة النصف نهائي في مونديال قطر 2022.

وتعد هذه المباراة من أقوى المباريات، حيث يقدم الفريقان منذ الجولى الأولى في كأس العالم، أداءً مميزًا، بهدف الوصول إلى المباراة النهائية على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة.

شاهد مباشر المغرب وفرنسا

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والفائز من هذه المباراة، سيتواجه مع المنتخب الأرجنتيني في النهائي الذي من المقرر أن يقام يوم الأحد المقبل بتاريخ 18-12-2022.

وفجر المنتخب المغربي مفاجأة المونديال، بعد تغلبه على إسبانيا في دورالـ 16، وعلى البرتغال في دور الـ 8، وقبل ذلك تأهل متصدرًا المجموعة على حساب كرواتيا وبلجيكا، وكندا.

تشكيلة المغرب وفرنسا

ويسعى كل مدرب بالزح بأفضل تشكيلة لديه من أجل الوصول إلى النهائي، والفوز بهذه المباراة المهمة.

وأعلن المدرب وليد الركراكي عن التشكيلة النهائية لمواجهة فرنسا وجاءت كالتي: وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: بونو ياسين.

بونو ياسين. الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق، رومان سايس.

أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق، رومان سايس. الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال.

سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سفيان بوفال. الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري.

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وفي المقابل جاءت تشكيلة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

هوجو لوريس. الدفاع: جوليس كوندي، ثيو هرنانديز، رافائيل فاران، إبراهيما كوناتي.

جوليس كوندي، ثيو هرنانديز، رافائيل فاران، إبراهيما كوناتي. الوسط: أوريلين تشواميني، يوسف فوفانا، أنطوان جريزمان.

أوريلين تشواميني، يوسف فوفانا، أنطوان جريزمان. الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.

✅️ تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية لمواجهة المنتخب المغربي Posted by Alresalah sport on Wednesday, December 14, 2022

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بث مباشر مباراة المغرب وفرنسا.. يخوض المنتخبان الفرنسي والمغربي مباراة تاريخية وحاسمة، بهدف الوصول إلى نهائي مونديال 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على لقبه، بينما يسعى المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ، حيث أنه أول منتخب عربي يتمكن من الوصول إلى دور النصف نهائي في كأس العالم.

وتعد مباراة المغرب وفرنسا من اقوى المباريات في مونديال قطر 2022، حيث أن المنتخبان يملكان عناصر قوية وحاسمة قادرة على تحقيق الانتصار في المباراة.

مباشر مباراة المغرب وفرنسا

وتبحث الجماهير العربية، التي تؤازر المنتخب المغربي، عن مشاهدة المباراة القوية، هذه الليلة، حيث أن الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتخب الأرجنتيني في النهائي.

لمن أراد رابط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا (إضغط هنا)، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المكة والثامنة توقيت القاهرة.

ويقام نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل الموافق 18-12-2022، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة.

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شاهد الآن.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا بدون تقطيع أو إعلانات.. يخوض المنتخب المغرب اختبارًا هو الأصعب منذ بداية المونديال في قطر، أمام منتخب الدويك الفرنسية.

ويسعى المغرب إلى كتابة التاريخ بالتأهل إلى نهائي مونديال قطر، في استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل، بينما يسعى المنتخب الفرنسي للمحافظة على لقبه.

وتعد مباراة فرنسا والمغرب من أقوى المباريات في كأس العالم، حيث أن المنتخبان قدما أداءً كبيرًا منذ بداية المونديال الذي انطلق في الـ 18 من الشهر الماضي.