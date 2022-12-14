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قبيل قمة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال..

بالصور: مشجعون مغاربة يحتفون بحماس وقادة القسام في ذكرى انطلاقة الحركة ال35

بالصور: مشجعون مغاربة يحتفون بحماس وقادة القسام في ذكرى انطلاقة الحركة ال35
بالصور: مشجعون مغاربة يحتفون بحماس وقادة القسام في ذكرى انطلاقة الحركة ال35
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الرسالة نت

رفع مشجعون مغاربة صورا لحفل انطلاقة حركة حماس الذي عقد اليوم الأربعاء 14-12 في مدينة غزة كتب عليها: جماهير المغرب تحيي حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين، وذلك قبيل القمة الكروية المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في استاد البيت بقطر.

كما قام المشجعون برفع صورة أخرى للقائد العام لكتائب القسام: محمد الضيف والقائد الكبير: أبو أنس الغندور، كتب عليها: قادة النصر أنتم في قلوبنا. 

ويأتي هذا الاحتفاء المغربي والعربي بالمقاومة الفلسطينينة وسط حملة صهيونية ممنهجة للتحريض ضد المغرب ولاعبيها وجمهورها الذين احتفلوا بأعلام فلسطين بعد فوزهم في مبارياتهم السابقة.

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