الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 15ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 15ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر
سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 15ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 15ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا في سعر جرام الذهب في الأسواق، خلال التعاملات الفورية.

سعر الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 145.289 ليرة، ما يعادل 57.84دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.182 ليرة، ما يعادل 53.02 دولار.

سعر جرام الذهب في سوريا

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.131 ليرة، ما يعادل 50.61 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 108.968 ليرة، ما يعادل 43.38 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 84.752 ليرة، ما يعادل 33.74 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.644 ليرة، ما يعادل 28.92 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.518.474 ليرة، ما يعادل 1.799دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.017.044 ليرة، ما يعادل 404.91دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.288.539ليرة، ما يعادل 57.842 دولار.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273654

كلمات مفتاحية

سوريا سعر الذهب اليوم في سوريا أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم في سوريا سوريا أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سوريا سعر الذهب الأن الأن سعر الذهب سوريا كام سعر الذهب اليوم سوريا اسعار الدهب اليوم سوريا أسعار الذهب في سوريا اليوم سعر الجنية الذهب سوريا سعر أوقية الذهب سوريا سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا الذهب سوريا ذهب سوريا اليوم سعر الذهب يوميا في سوريا أسعار الذهب في سوريا الان سعر الذهب سوريا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.