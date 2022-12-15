أجواء احتفالية في الضفة الغربية بمناسبة انطلاقة حركة حماس الـ35

عمّت أجواء احتفالية في مناطق متفرقة بمدن وبلدات الضفة الغربية، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وسط تزيين لعدد من المفترقات بالراية الخضراء.

وسادت احتفالات في بلدات عدة برام الله، منها بلدة كفر نعمة وبلدة كوبر وبلدة بدرس وبلدة سلواد، ضمن فعاليات الانطلاقة الـ35 لحركة حماس.

وجاب موكب احتفالي المنطقة الشرقية لمحافظة رام الله، وتزين الموكب برايات حركة حماس، ومر في بلدات المغير وترمسعيا وأبو فلاح وكفر مالك.

وفي سياق متصل، نظمت الكتلة الإسلامية فعاليات عدة في جامعات الضفة الغربية بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقة حركة حماس، منها مسيرة في جامعة الخليل، وحفلاً وعرضاً عسكرياً في جامعة بيرزيت.

وخلال كلمة خاصة بمهرجان جامعة بيرزيت، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشيخ صالح العاروري، على أن الحركة بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا حتى النصر والتحرير.

وقال العاروري إن شعبنا متحفز ومحتشد خلف المقاومة وزحفها الذي شكله المقاومون من جنين إلى الخليل، وكل شعبنا في الداخل وغزة والخارج، وهم على جهوزية لمقاومة الاحتلال وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.

وشدد على أن “المقاومة حقنا وواجبنا ولن نخجل منه ولن نختبأ خلف شعارات وكلمات فارغة، ولن نخشى من اتهامات العالم وملاحقاته، نحن نمارس حقنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وحقنا ومقدساتنا، وليس لدينا أي خيار بديا”.

واعتبر أن كل جيل يخوض معركته مع الاحتلال ويقدم إنجازه لشعبنا كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية، ونحن الآن على موعد مع الجيل الجديد الرائع المتحفز البطل المقدام الذي لا يهاب الموت.