هنية يعزي بوفاة المناضل الكبير سليم الزعنون

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس أشقاء المناضل الراحل الأستاذ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حيث قدم لهم التعازي بوفاته رحمه الله.

واستحضر رئيس الحركة خلال اتصاله مع الأخوين د. رياض ود رفيق الزعنون مسيرة الأخ أبو الأديب الطويلة في خدمة قضيته وشعبه، ومن خلال كل المواقع التي تبوأها، سواء في رئاسته للمجلس الوطني الفلسطيني أوغيره من المواقع المهمة.

واعتبر أن رحيل الزعنون مصاب للجميع وخسارة قامة فلسطينية عربية مناضلة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وشعبنا الصبر والسلوان وحسن العزاء.