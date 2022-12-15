كرمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، اليوم الخميس، المعلمين والمعلمات الحاصلين على الجوائز الدولية والمحلية لعام 2022، في قاعة القصر الثقافي بمدينة غزة.

وشارك في التكريم الذي يأتي بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، مجلس أمناء والهيئة الإدارية لمؤسسة "الياسين" الدولية ووفد من وزارة التربية والتعليم العالي ولفيف من الحضور.

وفي نهاية الحفل، قدم رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، هدية مالية وشهادة تكريم للمعلمين والمعلمات، كما قدمت المؤسسة قلادة فخرية لهم، بمناسبة تميزهم وحصولهم على الجوائز الدولية والمحلية لعام 2022.