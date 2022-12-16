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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 تشهد انخفاض

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 تشهد انخفاض
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 تشهد انخفاض
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 تشهد انخفاض ، شهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعًا حادًا في التعاملات المبكرة بالأسواق المالية السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وذلك تزامنا مع أداء الذهب في البورصة العالمية، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى 1791 دولارا. أونصة، بانخفاض قدره 16 دولارًا عن أسعار الأمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 215.81 ريال سعودي، بما يُعادل 57.55 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 197.83 ريال سعودي، بما يُعادل 52.75 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في السعودية نحو 188.84 ريال سعودي، بما يُعادل 50.36 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 161.86 ريال سعودي، بما يُعادل 43.16 دولار.

سعر الذهب الاقتصادي والاوقية في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب الاقتصادي عيار 14 اليوم في السعودية نحو 125.89 ريال سعودي، بما يُعادل 33.57 دولار.

وبلغ سعر أونصة الذهب شراء اليوم نحو 6716.25 ريال سعودي بما يُعادل 1791 دولاراً.

سعر الجنيه والسبائك اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) في السعودية اليوم، نحو 1812.82 ريال سعودي، بما يُعادل 483.42 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 22) في السعودية اليوم، نحو 1899.15 ريال سعودي، بما يُعادل 506.44 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 24) في السعودية اليوم، نحو 2071.80 ريال سعودي، بما يُعادل 552.48 دولار.

وبلغ سعر سبيكة الذهب (حجم 1 كيلو) في السعودية اليوم، نحو 217323.11 ريال سعودي، بما يُعادل 57952.83 دولار.

وجاء سعر سبيكة الذهب (حجم نصف كيلو) في السعودية اليوم، نحو 108855.78 ريال سعودي، بما يُعادل 29028.21 دولار.

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