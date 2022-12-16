سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 يسجل انخفاض ، شهدت أسعار الصرف في سوريا ، تغيرات ملحوظة ، فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً في السوق السوداء في الصباح الباكر في سوريا.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس 15-12-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5975 ليرة للشراء، مقابل 6025 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 319 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 323 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6355 ليرة للشراء، و 6414 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.