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سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر
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الرسالة نت

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا في سعر جرام الذهب في الأسواق، خلال التعاملات الفورية.

سعر جرام الذهب في سوريا

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.131 ليرة، ما يعادل 50.61 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 108.968 ليرة، ما يعادل 43.38 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 84.752 ليرة، ما يعادل 33.74 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.644 ليرة، ما يعادل 28.92 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 145.289 ليرة، ما يعادل 57.84دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.182 ليرة، ما يعادل 53.02 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.518.474 ليرة، ما يعادل 1.799دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.017.044 ليرة، ما يعادل 404.91دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.288.539ليرة، ما يعادل 57.842 دولار.

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