سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 يشهد ارتفاع أخر

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا في سعر جرام الذهب في الأسواق، خلال التعاملات الفورية.

سعر جرام الذهب في سوريا

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.131 ليرة، ما يعادل 50.61 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 108.968 ليرة، ما يعادل 43.38 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 84.752 ليرة، ما يعادل 33.74 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.644 ليرة، ما يعادل 28.92 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 145.289 ليرة، ما يعادل 57.84دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.182 ليرة، ما يعادل 53.02 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.518.474 ليرة، ما يعادل 1.799دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.017.044 ليرة، ما يعادل 404.91دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.288.539ليرة، ما يعادل 57.842 دولار.