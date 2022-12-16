نجاة مستوطن بأعجوبة بعد استهداف مركبته بالرصاص قرب نابلس

أصيبت مركبة مستوطن، مساء اليوم الجمعة، بأضرار جراء تعرضها لإطلاق نار من مقاومين فلسطينيين قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن إطلاق النار وقع قرب بؤرة حفات جلعاد المقامة قرب أراضي الفلسطينيين الواقعة في قرية مادما جنوب نابلس.

وأشار إلى أن أضرارًا لحقت في المركبة وأن طلقا ناريا أصاب "مسند رأس" سائق المركبة الذي كاد أن يصاب.

وقال المستوطن المستهدف أن مركبة دارت بالقرب منه وأطلقت النار تجاهه ثم فرت.

وبدأ جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بعملية تمشيط في المنطقة.

المصدر: القدس





