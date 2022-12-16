أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بغزة علي العامودي، أن انطلاقة الحركة في الانتفاضة الأولى كان يمثل مفخرة للشباب الثائر آنذاك.

وقال العامودي خلال لقاء له عبر فضائية الأقصى، مساء اليوم الجمعة، "الانتفاضة الأولى كانت عبارة عن حالة دائمة عشناها بشكل يومي بتفاصيلها كافة".

وأضاف، " كنا نسعى دائمًا إلى مواجهة هذا المحتل بالسبل كافة حتى ولو بأقل الإمكانيات".

وشدد رئيس الدائرة الإعلامية في الحركة، على أنه لم يستطع الاحتلال النجاح في أي ضربة كان يوجهها للمقاومة بهدف إسقاطها.

وأشار إلى أنه كان إبعاد مرج الزهور يشكل تحديا كبيرا على المبعدين وعلى مستوى استمرار المقاومة".

وأوضح العامودي، أن المكان الذي خيم فيه المبعدون في مرج الزهور أصبح فيما بعد مزارا لكل أحرار العالم.

وأكد أنه كان عام 1992 عام الصعود الواضح والكبير لكتائب القسام.

وأشاد بدور الشهيد ياسر النمورطي، قائلا، "يُحسب للشهيد النمروطي بأنه أول من رتب مجموعات كتائب القسام في إطار واحد.