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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 17ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 17ديسمبر 2022
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 17ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 17ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا  ، تباينات طفيفة ، فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارا كبيرا في السوق السوداء بسوريا في التعاملات الصباحية المبكرة.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم السبت 17-12-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 6000 ليرة للشراء، مقابل 6070 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 320 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 325 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6377 ليرة للشراء، و 6456 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

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