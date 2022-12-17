نائب مقدسي يدعو للانتصار للأقصى وحمايته من مخططات المستوطنين

أكد النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم على ضرورة حماية المسجد الأقصى المبارك، والعمل على تحريره من الاحتلال.

وأوضح أبو سالم أن النصر الحقيقي، هو نصر التحرير والعزة والكرامة، وإنقاذ الأقصى وكسر أنف العدو.

وأشار إلى أن ما جرى في كأس العالم بقطر، ورفع علم فلسطين في كل مكان يؤكد أن القلوب معلقة بالقدس المحتلة.

ويدبر المستوطنون لاقتحامات شرسة للمسجد الأقصى المبارك، بدءاً من يوم غد الأحد بحجة الاحتفال بما يسمى عيد "الحانوكاة" لدى اليهود.

ودعا ما يسمى "باتحاد منظمات الهيكل" أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى على مدى أيام "عيد الحانوكاه" التي ستبدأ من 18-12 حتى 26-12-2022.

ومنذ عام 2017 تسعى "جماعات الهيكل" إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.

ويتعمد المستوطنون نقل الرقص والغناء والاحتفالات "بالحانوكاه" إلى مختلف أبواب الأقصى، كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشدها للاقتحام، عبر توفير مواصلات مجانية من وإلى الأقصى، كما دعت منظمة "نساء من أجل الهيكل" إلى اقتحام نسائي بمناسبة "الحانوكاه" يوم الثلاثاء القادم (20 ديسمبر الجاري).