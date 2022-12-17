العمل بغزة.. آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

أعلنت وزارة العمل بغزة أمس الجمعة، توضيحاً بشأن تصاريح العمل في الداخل المحتل، بالتنسيق المشترك مع الشؤون المدنية منذ استلام الوزارة ملف التصاريح نهاية عام 2021.

وأشارت الوزارة أن التصاريح سارية المفعول من الاحتياجات الاقتصادية 15900 تصريحٍ، منهم 8000 تصريحٍ من المرشحين عبر وزارة العمل.

وقالت إنها، ستصدر الأسبوع المقبل تحديثاً جديداً على ملف تصاريح العمل يتعلق بالدور والألوان، وفق ما أعلنت عنه مسبقا بخصوص التحديث كل 3 شهور، دون تغيير على المعايير المعلنة مسبقا.

وأضافت، أن ما تم ترشيحه من وزارة العمل للشؤون المدنية بلغ 29500 اسمٍ من المسجلين لدى الوزارة.

وشددت الوزارة على اهتمامها البالغ في ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، وسعيها الدائم لتطوير آليات العمل، وتجويد الخدمات التي تقدمها للعمال.

وذلك يساهم في حفظ حقوق العمال، والاستمرار وفقاً للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.

ترشيح العمال

ويذكر أن، أصدرت وزارة العمل في غزة، خمس مجموعات ملونة لتحديد دور الترشيح لتصاريح العمل، حيث أن اللون الأخضر يدل في تصاريح العمل، على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة التالي، والأصفر، على ترشيح الاسم في الدفعة الثانية وعليه أن ينتظر بعض الوقت.

كما ويدل اللون البرتقالي على أن المقدم يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح، فقد تمتد الفترة إلى ما يقارب أشهر، وعلى المقدم في وزارة العمل الانتظار لحين رفع اسمه ضمن القوائم التالية.

ويدل اللون الأحمرعلى أن المقدم يحتاج وقتًا كبيرًا لإصدار تصريحه، وقد يمتد الوقت إلى ما يقارب الستة أشهر إلى سنة.

ويدل اللون الاسود على أن المقدم قد تم رفضه، وينبغي أن ينظر إلى مدة الرفض من خلال الموقع الخاص به عبر وزارة العمل، وقد يمتد الرفض ما بين الستة أشهر إلى سنة.

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