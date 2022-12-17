أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استضافة قناة العربية السعودية الرسمية، رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المكلّف بنيامين نتنياهو الذي يعد مع غلاة المتطرفين لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك غدا.

وقال المنتدى في بيان صحفي وصل الرسالة نت نسخة عنه " الاستضافة طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، وتنكر فج لدماء شهداء الإعلام الفلسطيني، لاسيما دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وارسنة، وتخلي عن فرسان الإعلام الفلسطيني القابعين خلف سجون الاحتلال (الإسرائيلي) البغيض".

وتابع البيان "ادعى نتنياهو الذي ولغ في دماء شعبنا الفلسطيني وانتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن، خلال حديثه لقناة "العربية" في مقابلة نشرتها على موقعها باللغة الإنكليزية، أن هناك "مبادرة سلام جديدة تهدف إلى إقامة سلام تاريخي رائع مع السعودية"".

وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استنكاره الشديد ورفضه لمختلف أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال (الإسرائيلي) المجرم، لاسيما في ظل مسلسل الانتهاكات (الإسرائيلية) البشعة بحق الإعلام الفلسطيني بمختلف مكوناته، إذ دمر الاحتلال مقار أكثر من 60 مؤسسة إعلامية خلال عدوان مايو 2021، وقتل أكثر من 50 صحفياً فلسطينياً منذ عام 2000، فضلاً عن الاعتداءات وتحطيم كاميرات وأجهزة الصحفيين ومنعهم من التغطية الميدانية لأهم الأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

ويشير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بفخر واعتزاز للصور المشرقة التي سطرتها الجماهير العربية وغيرها بلفظها ورفضها التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي) خلال بطولة كأس العالم الجارية، فإنه يدعو وزراء الإعلام العرب واتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة اللازمة لوقف مسلسل التطبيع الإعلامي مع الاحتلال، والتصدي لتسلل روايته للمجتمعات العربية وغيرها عبر منصات ووسائل إعلام عربية والتي نتطلع لدورها في تعزيز رواية الشعب الفلسطيني.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى تسخير وسائل الإعلام العربية لنصرة القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبث الوعي في صفوف جماهير الأمة العربية والإسلامية بمكانة المسجد الأقصى المبارك وضرورة حمايته، كما يدعو إلى فضح جرائم الاحتلال بحق فرسان الإعلام الفلسطيني المتواصلة.