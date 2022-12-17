بث مباشر.. الشوط الثاني مباراة المغرب وكرواتيا كأس العالم

بث مباشر.. مباراة المغرب وكرواتيا كأس العالم قطر.. تبدأ المباراة القوية بين المنتخب المغربي والمنتحب الكرواتي، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر.

وقدم المنتخب المغربي أداءً كبيرًا في البطولة، حيث استطاع إقصاء إسبانيا والبرتغال، في الأدوار الـ16 والـ8، بينما اقصي من المنتخب الفرنسي في الدور النصف نهائي.

بينما أقصي، المنتخب الكرواتي في نفس الدور من المنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها بنتيجة 3-0، وفي وقات سابق استطاعت كرواتيا إقصاء كل من اليابان والبرازيل في الأدور الـ16 والـ8.

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وتبث المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورت القطرية وقناة الكأس القطرية، وهما قناتان مشفرتان تحتاجان إلى إشتراك مدفوع ومسبق، وهذا غير متوفر عند جميع الجماهير.

وبدأ كأس العالم في قطر بتاريخ 20-11-2022، ومن المقرر ان ينتهي غدًا الأحد حيث تقام المباراة النهائية بين المنتخب الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس ومكة، والثامنة بتوقيت القاهرة، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة قوية

وتعد هذه المباراة قبل الأخيرة في كأس العالم بقطر 202، حيث يسعى كل فريق للزج بأفضل النجوم لديه من أجل الحصول على الميدالية البرونزية، (المركز الثالث).

وسبق وتواجه الفريقان، في دور المجموعات، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، إلا ان المغرب استطاعت أن تتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما أقصي المنتخب البلجيكي منها.

ويحكم في المباراة طاقم تحكيمي قطري، حيث تقام المباراة على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السادسة عصرًا بتوقيت مكة والقدس، والخامسة بتوقيت القاهرة.

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تشير تقارير صحفية إلى أن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، سيكتفي بـ3 تغييرات في التشكيل الأساسي لمواجهة كرواتيا اليوم السبت، في مباراة المنافسة على المركز الثالث في كأس العالم (قطر 2022).

ويعاني أسود الأطلس من إصابات عديدة في صفوفه، بعد مواجهة فرنسا (0-2) في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يعود المغرب إلى خطة 4-3-3، حيث يتواجد يحيى عطية الله أساسيا في الجبهة اليسرى، على حساب المصاب نوصير مزراوي.

وقد استقر وليد الركراكي على البدء بجواد يميق في الدفاع، مكان القائد رومان سايس، إلى جانب نايف أكرد، على أن يعود أشرف داري لمقاعد البدلاء، مع الاعتماد على عبد الحميد الصابيري منذ البداية على حساب سليم أملاح.

وقالت مصادر صحفية أن وليد الركراكي سيتيح فرصة اللعب للثلاثي الذي لم يخض أي مباراة في المونديال "إلياس الشاعر بلال خنوس وأنس الزروري"، وفق المجريات.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأسود:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - جواد يميق - نايف أكرد.

الوسط: عبد الحميد الصابيري - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

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