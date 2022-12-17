أهداف مباراة المغرب وكرواتيا 2-1

مباشر مباراة المغرب وكرواتيا بدون تقطيع أو إعلانات.. خاض المنتخبان الكراوتي والمغربي المباراة القوية من أجل تحديد صاحب الميدالية البرونية (المركز الثالث)، حيث فازت كرواتيا بنتجية 2-1.

هدف كرواتيا الأول:

هدف التعادل للمغرب:





هدف كرواتيا الثاني:

وتسعى المغرب وكرواتيا للفوز في أخر مباراة لهم في كأس العالم القطري، ليخرجوا بفرحة أمام جماهيرهم التي ساندوهم منذ بداية المونديال بتاريخ 20-11-2022.

واستضافت قطر المونديال، الذي بات يعتبره العديد من الرياضيين، أفضل مونديال في التاريخ، حيث تمت التجهيزات له بطريقة عصرية ورائعة.

شاهد المغرب وكرواتيا

ويمكن للمتابعين مشاهدة مباراة المغرب وكراوتيا مباشر، من خلال الانترنت، حيث تعرض على قناة بي إن سبورت ماكس والكأس ماكس وهما قطريتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع.

للوصول إلى رابط مشاهدة المباراة (إضغط هنا).

وينتهي كأس العالم رسميًا غدًا الأحد حيث المباراة النهائية على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وتجمع المباراة المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب المغربي.

ونجح المنتخب المغربي، في الوصول إلى دور نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي يستطيع تحقيق هذا الإنجاز الكبير، بعد تغلبه على إسبانيا والبرتغال بالأدور الإقصائية.

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بث مباشر.. مباراة المغرب وكرواتيا كأس العالم قطر.. تبدأ المباراة القوية بين المنتخب المغربي والمنتحب الكرواتي، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر.

وقدم المنتخب المغربي أداءً كبيرًا في البطولة، حيث استطاع إقصاء إسبانيا والبرتغال، في الأدوار الـ16 والـ8، بينما اقصي من المنتخب الفرنسي في الدور النصف نهائي.

بينما أقصي، المنتخب الكرواتي في نفس الدور من المنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها بنتيجة 3-0، وفي وقات سابق استطاعت كرواتيا إقصاء كل من اليابان والبرازيل في الأدور الـ16 والـ8.

مباشر مباراة المغرب وكرواتيا

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ويمكن لمن أراد رابط مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا (الضغط هنا)، للوصول إلى مشاهدة المباراة.

وتبث المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورت القطرية وقناة الكأس القطرية، وهما قناتان مشفرتان تحتاجان إلى إشتراك مدفوع ومسبق، وهذا غير متوفر عند جميع الجماهير.

وبدأ كأس العالم في قطر بتاريخ 20-11-2022، ومن المقرر ان ينتهي غدًا الأحد حيث تقام المباراة النهائية بين المنتخب الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس ومكة، والثامنة بتوقيت القاهرة، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة قوية

وتعد هذه المباراة قبل الأخيرة في كأس العالم بقطر 202، حيث يسعى كل فريق للزج بأفضل النجوم لديه من أجل الحصول على الميدالية البرونزية، (المركز الثالث).

وسبق وتواجه الفريقان، في دور المجموعات، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، إلا ان المغرب استطاعت أن تتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما أقصي المنتخب البلجيكي منها.

ويحكم في المباراة طاقم تحكيمي قطري، حيث تقام المباراة على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السادسة عصرًا بتوقيت مكة والقدس، والخامسة بتوقيت القاهرة.