سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية فى السعودية اليوم الأحد 18ديسمبر 2022 ، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.7500 الريال السعودي، كما سجل سعر اليورو 3.9894 ريال سعودي، وسجل سعر الجنيه مصري 0.15 ريال سعودي، كما سجل سعر الدولار الأسترالي 2.54 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي ، فإن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في المملكة العربية السعودية هي كما يلي:

أسعار الريال السعودي اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 3.7500 ريال سعودي.

وسجل اليورو نحو 3.9384 ريال سعودي.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 4.6487 ريال سعودي.

وسجل الدولار الكندي نحو 2.77 ريال سعودي.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.54 ريال سعودي.

وسجل الين الياباني نحو 0.027 ريال سعودي.

وسجل الفرنك السويسري حوالي 4.0477 ريال سعودي

سعر صرف العملات العربية أمام الريال السعودي اليوم

سجل الجنيه المصري نحو 0.15 ريال سعودي.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.0210 ريال سعودي.

وسجل الدينار البحريني نحو 9.9469 ريال سعودي.

وسجل الدينار الكويتي نحو 12.2489 ريال سعودي

وسجل الريال العماني حوالي 9.7390 ريال سعودي

وسجل الريال القطري حوالي 1.0297 ريال سعودي