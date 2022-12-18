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بالتزامن مع عيد "الحانوكاه"

بث مباشر/ عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

بث مباشر/ عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
بث مباشر/ عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
سبورت سبورت

القدس المحتلة- الرسالة نت

بدأت صباح اليوم الجماعات المتطرفة الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع عيد الحانوكاة اليهودي، وقد سبق اقتحام المستوطنين دخول قوات الاحتلال  وإخراج بعض المرابطين فيه وذلك تمهيداً لاقتحام المستوطنين باحات الأقصى المبارك.

وخلال ساعات الليل والفجر توافد عشرات المرابطين والمرابطات للمسجد الأقصى  لأداء صلاة الفجر والرباط في باحاته، وذلك استعداداً لصد اقتحامات المستوطنين.

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وكانت جماعات صهيونية متطرفة أعلنت أنها ستقتحم المسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع بدء عيد الحانوكاة اليهودي، الذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر ثمانية أيام.

 

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