بث مباشر الان مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بي ان سبورت من المقرر أن تقام مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم الأحد 18-12-2022 في نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليو ميسي للفوز على فرنسا للحصول على لقب كأس العالم 2022.

وتبحث الجماهير الكروية عن بث مباشر مباراة الارجنتين وفرنسا لمتابعة المباراة الأكثر تنافسا.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة المنتخب الفرنسي مع نظيره الأرجنتيني على أرض ستاد لوسيل.

و تأهل منتخب فرنسا، لخوض مواجهة نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على حساب نظيره المغرب بهدفين مقابل لاشيء في الدور نصف النهائي.

وتبث "الرسالة نت" مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم 18 ديسمبر 2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث الأرجنتين ضد كرواتيا بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

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معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن معلق مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم الاحد 12 ديسمبر 2022.

وقالت:" "طاقم التعليق في مباراة الأرجنيتن وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم 2022 كلا من عصام الشوالي و حفيظ دراجي و يوسف سيف و حسن العيدروس على beIN MAX 1/2 و المفتوحة, الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة".

القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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