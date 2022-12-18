إصابات واعتقال مواطن ونجله خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

أصيب شاب، واعتقل مواطن ونجله، صباح اليوم الأحد، بعد حصار قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لأحد المنازل في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الشاب أصيب بالقدم، فيما أصيب 7 مواطنين بحالات اختناق بينهم امرأة حامل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة تسللت إلى المخيم وحاصرت المنزل، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية، وسط مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين ألقوا الحجارة تجاه تلك القوات.

وأصيب شاب بطلق مطاطي، وآخر بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر النقيب ونجله أحمد بعد حصار منزليهما، قبل أن تنسحب من المكان، حيث تعرضت لإطلاق نار من المقاومين.

المصدر: القدس