الجبهة الشعبية: الرد على جريمة دهس شابين بنابلس آتِ لا محالة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إن جريمة الدهس التي نفذها مستوطن في نابلس، وأدت لاستشهاد الشقيقين محمد ومهند مطير، ما هي إلا تعبير واضح عن العقلية الصهيونية المتطرفة التي تعيش على دماء أبناء شعبنا وسرقة أرضه ومقدساته ونهب خيراته، وقتل البشر والشجر.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، أن هذه العربدة التي ينفذها قطعان المستوطنين في ظل تصاعد الجرائم الصهيونية تجاه شعبنا، وتحت غطاء صريح من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، لن ترهب أبناء شعبنا في الدفاع عن أرضهم.