الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الإعلان عن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة 2022

الثانوية العامة
الثانوية العامة
سبورت سبورت

غزة- الرسالة نت

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2022.    

وقد تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالباً /ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت ( 53.44% )، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%)، و تمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت "التربية" أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر الموقع   www.psge.ps وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273871

كلمات مفتاحية

غزة الثانوية العامة التربية والتعليم

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.