أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة للعام 2022.

وقد تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالباً /ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت ( 53.44% )، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%)، و تمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت "التربية" أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر الموقع www.psge.ps وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.