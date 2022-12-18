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أخر أخبار ومستجدات الشؤون الاجتماعية لشهر 12/ 2022

أخر أخبار ومستجدات الشؤون الاجتماعية لشهر 12/ 2022
أخر أخبار ومستجدات الشؤون الاجتماعية لشهر 12/ 2022
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غزة - الرسالة نت

أخر أخبار ومستجدات الشؤون الاجتماعية لشهر 12/ 2022 يرتقب منتفعو شيكات الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف الشؤون الاجتماعية الدفعة الثالثة.

ويتساءل أكثر من 170 ألف مواطن في قطاع غزة والضفة الغربية الإعلان عن موعد صرف الشؤن الاجتماعية الدفعة الاخيرة.

وشيكات الشؤون الاجتماعية هي مصدر دخل لآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة.

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اخر اخبار الشؤون الاجتماعية لشهر 12/ 2022

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 12-2022.

وأكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية سابقة، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي.

وعن أخر أخبار الشؤون الاجتماعية قال المدهون: "إنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وأوضح المدهون أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

وأشار مفوض وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

رابط فحص الشؤون الاجتماعية غزة

يمكن البحث عن الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 12-2022 برقم الهوية من خلال الضغط هـــــنــــا

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التنمية بغزة تعلن عن موعد صرف شيكات الشؤون والدفعة الأخيرة

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