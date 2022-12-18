موقع علامات الطلاب في الأردن, رابط اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن نتائج emis.moe.gov.jo 2022، منصة OpenEMIS الإلكترونية موقع اوبن ايمس والمختصة في علامات الطلاب للمدارس الحكومية في الأردن، من أهم المنصات حالياً في الأردن كوناه تمنح الأهالي والطلبة نتائج الامتحانات النهائية emis.moe.gov.jo 2022 وتمكنهم من متابعة الحضور والغياب في “وكالة الغوث”، بلس نور سبيس، حيث سيتعرف الطالب والأهالي على كل يود معرفته حول العام الدراسي بفصليه الأول الثاني.

موقع علامات الطلاب في الأردن

وقد انتهى طلاب المراحل الدراسية المختلفة الاختبارات عبر منصة دراسة التعليمية الإلكترونية، وذلك قل عامين في ظل انتشار وفاء فيروس كورونا “كوفيد 19” والتي أجبرت المدارس في الادرن خلالها على انتهاج نظام التعليم عن بعد كوسيلة للحد من انتشار الفايروس وفي ذات الوقت استكمال العملية التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، أنه تم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح، ولم يتم رصد أي مشكلة أو شكوى خلال الفترة الماضية، مما يؤكد من نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

رابط اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن نتائج emis.moe.gov.jo 2022

منصة OpenEMIS اوبن ايمس لاستعراض علامات الطلاب الأردن 2022 الفصل الدراسي الأول

ويهدف موقع اوبن ايمس OpenEMIS لاستعرض علامات الطلاب بالمدارس الحكومية ونشر نتائج الامتحانات النهائية من خلال الرابط التالي:

https://emis.moe.gov.jo/openemis-core

الاستعلام عن نتائج 2022 عبر موقع اوبن ايمس علامات الطلاب الأردن 2022,

الاستعلام عن نتائج الطلبة للعام 2022 سهلة وبسيطة وذلك عبر الدخول إلى الرابط التالي:

اضغط هنـــــــــا

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار اللغة ثم تسجيل الدخول

وبعدها ستظهر لك صفحة نتيجة الامتحان بكافة التفاصيل المطلوبة.

وزارة التربية والتعليم بالأردن حذرت من ضرورة الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة لكل طالب وعدم مشاركتها مع أي شخص أخر.

وتوفر منصة درسك التعليمية الكثير من الدروس التفاعلية عليها، لضمان فهم الطالب للمنهاج التعليمي الأردني الجديد، قدمها مجموعة من المعلمين والمعلمات ذات الخبرة الكبيرة في مجال التعليم والحاصلين على شهادات متخصصة.

يجدر الإشارة أنه قد يحدث بطئ أثناء ظهور نتائج الطلاب بسبب كثرة الاستعلامات المتواصلة في نفس التوقيت، لذا يرجو المسئولين من أبنائهم الطلبة بمراحل التعليم المختلفة إمكانية البحث في وقت لاحق.