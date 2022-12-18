نظام إدارة المعلومات التربوية الأردن، علامات الطلبة على منظومة Openemis – وزارة التربية والتعليم، علامات الطلبة على منظومة اوبن ايمس أطلقت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية EMIS.

ويعتبر نظام إدارة المعلومات التربوية EMIS واحداً من أكثر المبادرات الرقمية نجاحاً على مستوى المملكة، ويشكل علامة فارقة في التزام الحكومة طويل الأمد بتعزيز آلية صنع القرار القائم على الأدلة في قطاع التعليم.

نظام إدارة المعلومات التربوية الأردن، علامات الطلبة على منظومة Openemis

نتائج الطلاب Openemis Link هو نظام إدارة المعلومات التعليمية في الأردن ، emis.moe.gov.jo، واتخذت وزارة التربية والتعليم الأردنية خطوات خلال الفترة الماضية للمساعدة في تسهيل الوصول إلى جميع الخدمات التعليمية عبر الإنترنت أو معظمها ، وتعريف جميع الطلاب بنتائج الاختبارات ، وضمان سلامة وصحة الطلاب والمعلمين ، لا داعي للذهاب إلى المدرسة للتحقق من درجات الفصل.

حذرت وزارة التربية والتعليم الأردنية من عدم مشاركة أي شخص للبيانات ، سواء كانت أسماء مستخدمين أو كلمات مرور ، لتجنب تغيير أو تعديل أي معلومات.

كيفية الدخول إلى علامات الطالب Openemis

يمكن استخراج نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 2022 باتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط افتح ايمز.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المعنية.

انقر لتسجيل الدخول.

انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك ، ثم انقر فوق مربع الأكاديميين.

حدد تقرير التقويم.

سيتم بعد ذلك عرض درجات الطالب.