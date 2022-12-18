رابط اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن نتائج 2022، موقع علامات الطلاب في الأردن، اوبن ايمس رابط الاستعلام، منصة OpenEMIS وفرتها وزارة التربية والتعليم في المملكة الهاشمية الأردن وذلك لتوفير الدرجات للطلاب في المدارس الحكومية في الأردن، حيث يتمكن الأهالي والطلاب من الحصول على نتائجهم عبر هذه المنصة.

اوبن ايمس لطلاب المدارس الأردن علامات الطلاب

يختص موقع اوبن ايمس في تحديد وإظهار نتائج الامتحانات للطلاب في الفصل الأول والثاني، وهو موقع خصصته وزارة التربية والتعليم في الأردن للتسهيل على الطلاب ووذويهم معرفة درجاتهم ونتائج الامتحانات والعلامات الفصلية الخاصة بكل مادة بالتفصيل.

اوبن ايمس وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن موقع علامات الطلاب في الأردن اوبن ايمس openemis لطلاب المدارس لرصد علامات الطلاب الكترونياً، وذلك في العام 2021 بالتزامن مع جائحة كورونا وتحويل كل الطلبة للتعليم عن بعد.

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في الأردن في حينه إنها أتاحت منصة أوبن ايمس حتى يستطيع جميع الطلاب والطالبات في المملكة الأردنية الهاشمية من الحصول على نتائجهم دون جهد أو التوجه للمدارس والاختلاط بالآخرين خلال الجائحة.

moe.gov.jo تسجيل الدخول

التسجيل في اوبن ايميس سهل للغاية فقد وفرت الوزارة الرابط وسهلت عملية التسجيل والدخول للمنصة من خلال الرابط التالي:

https://emis.moe.gov.jo/openemis-core

كيفية الدخول إلى علامات الطالب

للحصول على علامات الطالب بطريقة سهلة وبسيطة كل ما عليك للاستعلام عن نتائج الطلبة للعام 2022 الدخول إلى الرابط التالي:اضغط هنـــــــــا

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار اللغة ثم تسجيل الدخول

وبعدها ستظهر لك صفحة نتيجة الامتحان بكافة التفاصيل المطلوبة.

وزارة التربية والتعليم بالأردن حذرت من ضرورة الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة لكل طالب وعدم مشاركتها مع أي شخص أخر.

التسجيل في اوبن ايميس

وللتسجيل في منصة اوبن ايميس للحصول على علامات الطالب بطريقة سهلة وبسيطة كل ما عليك الدخول إلى الرابط التالي:اضغط هنـــــــــا

ثم تسجيل بياناتك وتحديد اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار اللغة ثم تسجيل الدخول

وبعدها ستظهر لك صفحة نتيجة الامتحان بكافة التفاصيل المطلوبة.

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