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برقم الجلوس والأسماء.. رابط نتائج توجيهي الدورة الثالثة الاستكمالية 2022

برقم الجلوس والأسماء.. رابط نتائج توجيهي الدورة الثالثة الاستكمالية 2022
برقم الجلوس والأسماء.. رابط نتائج توجيهي الدورة الثالثة الاستكمالية 2022
سبورت سبورت

غزة- الرسالة

برقم الجلوس والأسماء.. رابط نتائج توجيهي الدورة الثالثة الاستكمالية 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد عن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحانات الثانوية العامة للعام 2022.   

برقم الجلوس والأسماء.. رابط نتائج توجيهي الدورة الثالثة الاستكمالية

وقد تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالباً /ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت ( 53.44% )، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%)، و تمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

الإعلان عن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة 2022

وأوضحت "التربية" أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر الموقع   www.psge.ps وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273891

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