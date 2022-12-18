حماس تنعى شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إننا ننعى إلى شعبنا الفلسطيني شهداء الحصار الذين ارتقوا قبالة السواحل التونسية، ونتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لذويهم الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وحمل قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حصاره الظالم لقطاع غزة، واستمرار عدوانه على شعبنا، وتسببه بأزمات إنسانية كبيرة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

ودعا كل الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية، العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقته لثروات وموارد شعبنا.