رابط "اوبن ايمس" وطريقة التسجيل لطلاب المدارس في الأردن، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، منصة "اوبن ايمس" للمدارس الحكومية.

وذلك لتُمكن الأهالي والطلبة من متابعة الحضور والغياب، ومعرفة كل ما يلزم حول الفصلين الأول والثاني.

وقالت الوزارة، أنه تم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح، ولم يتم رصد أي مشكلة أو شكوى خلال الفترة الماضية، مما يؤكد من نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وحذرت من ضرورة الاحتفاظ بسرية البيانات الخاصة لكل طالب وعدم مشاركتها مع أي شخص أخر.

رابط منصة "اوبن ايمس"

للاستعلام عن نتائج الطلبة للعام 2022 سهلة وبسيطة وذلك عبر الدخول للمنصة، اضغط هنا.

أما عن طريقة التسجيل تختار اللغة العربية ومن ثم تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك.

وثم فوق مربع الأكاديميين، وحدد تقرير التقويم، بعدها ستظهر لك صفحة نتيجة الامتحان بكافة التفاصيل.

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منصة "اوبن ايمس"

بينما توفر منصة درسك التعليمية الكثير من الدروس التفاعلية عليها، لضمان فهم الطالب للمنهاج التعليمي الأردني الجديد.

وقدم المنصة مجموعة من المعلمين والمعلمات ذات الخبرة والحاصلين على شهادات متخصصة في مجال التعليم.

والجدير بالذكر أنه قد تكون المنصة بطيئة أثناء ظهور نتائج الطلاب بسبب كثرة الاستعلامات المتواصلة في نفس التوقيت.

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لذا يرجو المسئولين من أبنائهم الطلبة بمراحل التعليم المختلفة إمكانية البحث في وقت لاحق.

ويُذكر أن أنهي طلاب المراحل الدراسية المختلفة الاختبارات عبر منصة دراسة التعليمية الإلكترونية.

وكان ذلك قبل عامين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

والتي أجبرت المدارس في الأردن على انتهاج نظام التعليم عن بعد.

بينما ذلك جاء كوسيلة للحد من انتشار الفايروس وفي ذات الوقت استكمال العملية التعليمية.

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