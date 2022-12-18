إليك القنوات الناقلة والفنانيين المشاركين في الحفل الختامي لكأس العالم، تصدرت محركات البحث "جوجل" قبل ساعات قليلة، من انطلاق بطولة نهائي كأس العالم قطر 2022.

البحث عن القنوات الناقلة للحفل الختامي لكأس العالم قطر 2022، والمباراة النهائية والفنانيين المشاركين فيه.

وسيقام حفل ختام كأس العالم 2022، في استاد لوسيل بالدوحة، والذي سيشهد مباراة نارية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنتيني.

موعد حفل ختام كأس العالم قطر 2022

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد حفل ختام مونديال قطر، اليوم الأحد، في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت الدوحة والسعودية .

والساعة 3:30 بتوقيت مصر، الساعة 2:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وليبيا وتونس، و5:30 بتوقيت الإمارات.

وسينطلق الحفل كما هو مقرر قبل بداية انطلاق مبارة المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم بساعة ونصف.

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القنوات الناقلة لمونديال قطر 2022

وأعلنت قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة والمجانية عن بث بطولة كأس العالم قطر 2022، بالإضافة لبث الحفل الختامي للمونديال.

بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية، ستبث حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر والمباراة النهائية.

الفناننين المشاركين في مونديال قطر 2022

وأعلنت "فيفا" عبر حسابها على منصة "تويتر"، عن الفناننين المشاركيين في مونديال قطر 2022.

والذي سيقام على أرضية ملعب لوسيل بالدوحة في قطر.

ووصفت "فيفا" الحفل أنه يوم لن يُنسى، حيث سيشارك كل من الفنان :"دافيدو، وعائشة، وأوزونا، وجيمس، ونورا فتحي، وبلقيس، ورحمة رياض، ومنال ".

🤩 Sunday will be A Night to Remember!



Before the #Qatar2022 Final, we'll have live performances from #FIFAWorldCup Soundtrack stars Davido and Aisha, Ozuna and Gims, and Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad and Manal 🙌 pic.twitter.com/DUQSkNqtYj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022

بينما جاء بيان "الفيفا": "يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 لنيل الجائزة الكروية الأهم في ختام كأس العالم 2022، بعد 63 مباراة وشهر من الإثارة الكروية داخل المستطيل الأخضر".

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ويُذكر أن فرنسا لم تخسر في آخر 10 مباريات في كأس العالم ضد دول أمريكا الجنوبية، حيث حققت 6 انتصارات و4 تعادلات، ورغم ذلك فإن آخر هزيمة كانت على يد الأرجنتين، حين خسروا 2-1 في دور المجموعات عام 1978.

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