الأرجنتين بطلة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، عقب فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (3 - 3 )، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد لوسيل.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من الشوط الأول للنهائي المقام على استاد "لوسيل".

وأضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 38 من زمن النهائي".

ورد المهاجم الفرنسي كليان مبابي بهدفين متتاليين في الدقيقتين (80 من ركلة جزاء، و81) من المباراة النهائية، ليدرك التعادل للديوك في الوقت القاتل.

واقتنص ليونيل ميسي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة .

وعاد كليان مبابي ووقع على الهدف الشخصي الثالث له ولبلاده عند الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وحسم المنتخب الأرجنتيني النتيجة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما ضيع لاعبان من الديوك.