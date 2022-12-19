الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد و32 عاماً بحق الأسير أبوزيد من جنين

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" التابعة للاحتلال، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المؤبد و32 عامًا بحق الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد، من بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن محكمة الاحتلال العسكرية حكمت بالسجن المؤبد و32 عاما، فرضت كذلك غرامة مالية على الأسير "أبو زيد" بقيمة 2 مليون شيقل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب بلال أبو زيد يوم 4 شباط/ فبراير 2016، على خلفية مساعدة ثلاثة من شهداء بلدة قباطية بتنفيذ عملية فدائية باب العامود في القدس؛ وهم: أحمد زكارنة، محمد كميل، وأحمد أبو الرب.

وأسفرت العملية التي نفذها الشهداء الثلاثة، عن مقتل مجندة من جيش الاحتلال وإصابة آخرين.

وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلة الأسير "أبو زيد" عام 2016، بعد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية، تخللها اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة.

وبالحكم على الأسير أبو زيد يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد في سجون الاحتلال، إلى 552 أسيرًا.