"حماس" تبارك لدولة قطر نجاح بطولة كأس العالم للعام 2022

قدمت حركة "حماس"، الأحد، التهاني والتبريكات للأشقاء في دولة قطر قيادةً وشعباً على النجاح الكبير في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، وتقديم صورة مشرفة للأمة العربية من خلال كل تفاصيل تنظيم المونديال.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم : "نعبر عن اعتزازنا البالغ بالحضور الرائع للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية وعالمية في مونديال قطر 2022".

واعتبر قاسم، أن مونديال قطر يعتبر أفضل نسخة مونديال في التاريخ، خاصة بعد أن ساهمت قطر في إعادة قضية فلسطين إلى الواجهة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتمنى للأشقاء في قطر دوام التقدم والنجاح والحضور المميز في كل مسارات الفعل الحضاري.

وخلال استضافتها المونديال شهدت قطر اهتماما منقطع النظير وبروزا قويا لفلسطين في أجواء المونديال، حيث لا تكاد تمر مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وظهر فيها علم فلسطين.

وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية موجودة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.