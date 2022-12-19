الاستعلام المركزي الحكومي.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12 يتداول بين المواطنون في هذه الأيام الحديث عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة ورابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12.

ويستفيد نحو 170 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة من المنحة القطرية 100 دولار إذ تعد لغالبيتهم مصدر دخل لهم.

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ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

ويتزامن غالباً موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار بعد تاريخ 20 من كل شهر.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12

كشفت مصادر محلية عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 12 الذي يسبقه الإعلان عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية شهر 12.

وأفادت المصادر بأن صرف المنحة القطرية الجديدة سيكون في الأسبوع المقبل.

وترفق لكم "الرسالة نت" رابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 12 ، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

معايير صرف المنحة القطرية شهر 10

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية، لاستلام 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

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الرابط الرسمي لفحص صرف المنحة القطرية 100 دولار

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي