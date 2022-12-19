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وزارة التنمية الاجتماعية.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 12

وزارة التنمية الاجتماعية.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 12
وزارة التنمية الاجتماعية.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 12
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الرسالة نت

وزارة التنمية الاجتماعية.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 12 يرتقب اللآلاف من المواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 12.

ومع نهاية العام الجاري يكثر البحث عن اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها. 

وتعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل للآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع. 

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آخر اخبار الشؤون الاجتماعية

تحدث مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة.

وقال مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية سابقة، "إن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي".

ويستفيد أكثر من 120 ألف مواطن في قطاع غزة والضفة الغربية من مخصصات الشؤن الاجتماعية.

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