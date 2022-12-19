أخر تحديث..رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل في الداخل المحتل تحدثت وزارة العمل بغزة عن آلية تصاريح العمل الجديدة بالداخل الفلسطيني المحتل

وأفادت العمل بغزة بأن الالية الجديدة للعمل بالداخل المحتل هي دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل.

وبيّنت أن فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل في الداخل المحتل يتم من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

وأكدت وزارة العمل، أنها تقوم بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره".

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رابط الاستعلام عن الدور في ترشيح الاسماء لتصاريح العمل

وأعلنت وزارة العمل بغزة أنها ستعمل على تثبيت النقاط التي حصل عليها كل مواطن حسب المعايير المعلنة من قبلها.

وتحدث وزارة العمل كل ثلاثة أشهر مرة واحدة فقط، وعليه سيكون التحديث الجديد بداية العام القادم ٢٠٢٣، مع استمرار إتاحة المجال للتسجيل لمن يرغب من غير المسجلين.

ولتتمكن من فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل في الداخل المحتل اضغط هنا للوصل لرابط الفحص

ستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد على النحو التالي:

اللون الأخضر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة]

اللون الأصفر [سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية]

اللون البرتقالي [الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط]

اللون الأحمر [الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد]

اللون الأزرق [ الاسم مسجل حديثأ ويحتاج الكثير من الوقت]

اللون الأسود [الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح]

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أكدت العمل بغزة أن ملف تصاريح العمال في الداخل يجري بالتنسيق المشترك مع الشؤون المدنية منذ استلام الوزارة ملف التصاريح نهاية عام 2021.

وبينت وزارة العمل أن التصاريح سارية المفعول من الاحتياجات الاقتصادية 15900 تصريحٍ، منهم 8000 تصريحٍ من المرشحين عبر وزارة العمل، وما تم ترشيحه من وزارة العمل للشئون المدنية بلغ 29500 اسمٍ من المسجلين لدى الوزارة.

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