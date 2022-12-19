طلبة من بيرزيت يواصلون الاعتصام رفضاً للاعتقال السياسي

يواصل عدد من طلاب جامعة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة منذ أسبوع، رفضاً للاعتقالات والملاحقات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق طلاب الجامعة.

ومع استمرار الاعتصام، تواصل أجهزة السلطة حصار مداخل الجامعة والطرق المؤدية لها في محاولة لاعتقال الطلبة المعتصمين حال خروجهم من الجامعة.

ودعا مجلس طلبة بيرزيت، إدارة الجامعة للالتفاف الفوري حول أبنائها، الذين يزداد وضعهم سوءاً، ويتعرضون للملاحقة المستمرة من أجهزة السلطة.

وطالب المجلس أمن السلطة وحكومتها وقيادتهاـ بالوقف الفوري لكل أشكال القمع والملاحقة بحق طلبة الجامعة، والإفراج عن كافّة الطلبة المعتقلين.

اعتقال وإضراب

وفي نابلس، أعلنت عائلة المعتقل السياسي محمد علاوي استئنافه الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع السلطة عن وعودها بالإفراج عنه.

وقال والد المعتقل علاوي، إن ابنه مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، بعد عدم تنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الأمنية والوطنية والحقوقية.

وناشد علاوي بالإفراج عن ابنه المعتقل منذ 114 يوماً، حيث أعاد جهاز الوقائي اعتقاله لحظة الإفراج عنه من سجن الجنيد، ونقله إلى سجن أريحا.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس أيضاً، اعتقال الطالب في جامعة النجاح أيمن درويش لليوم الـ95 على التوالي.

ومنذ ثلاثة أشهر يقبع المطارد للاحتلال مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة، في سجن أريحا رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.