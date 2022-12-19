مساعٍ (إسرائيلية) وأميركية لمنع قرار في الأمم المتحدة بشأن تمويل الأونروا

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الإثنين، أن (إسرائيل) والولايات المتحدة تعملان سويًا لمحاولة نسف وإحباط مبادرة في الأمم المتحدة لتغيير آلية تمويل الأونروا.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية ستقدم اقتراحًا يهدف إلى ضمان تمويل أنشطة الأونروا من الميزانية بشكل منتظم بدلًا من عقد اجتماع سنوي لجمع التبرعات من دول العالم، وتقديم شرحًا حول وضعها ووضع اللاجئين الفلسطينيين في كل مرة.

وتقدر تكلفة عمليات الأونروا بمليار ونصف المليار دولار في العام الواحد.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك قلق (إسرائيلي) في حال تمرير القرار بأنه لن يكون عنه رجعة، خاصة وأن هناك أغلبية تلقائية ضدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.