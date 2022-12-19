ارتفاع قائمة أسرى المؤبدات داخل سجون الاحتلال لـ552 أسيرا

ارتفعت قائمة أسرى المؤبدات داخل سجون الاحتلال، لتصل إلى 552 أسيرًا، بعد انضمام الأسير بلال أحمد أديب لها.

وأصدرت محكمة سالم العسكرية، أمس الأحد، حكما بحق الأسير بلال أحمد أديب من بلدة قباطية، في محافظة جنين، بالسجن المؤبد و32 عاما إضافة إلى مبلغ تعويض قدر بمليوني شيكل.

والأسير "بلال" معتقل منذ الرابع من شباط/فبراير 2016 بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية فدائية أدت إلى مقتل مجندة من جيش الاحتلال وإصابة آخرين.

ومن أبرز أسرى المؤبدات والأحكام العالية، الأسير القسامي عبد الله البرغوثي الذي يعد صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال؛ حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة.

والأسير إبراهيم حامد، وهو الثاني داخل سجون الاختلال من حيث مدة الحكم الصادر بحقه، بعد البرغوثي. وقضت محكمة الاحتلال بسجن حامد القيادي في كتائب القسام، 54 مؤبداً، وهو من بلدة سلواد شرقي رام الله.

والأسير حسن سلامة، وقد حكم عليه بالسجن 48 مؤبداً وثلاثين عاماً. وسلامة، من قادة كتائب القسام، واتهمته (إسرائيل) بالمسؤولية عن سلسلة عمليات أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين.

والأسير عباس السيد وحكم عليه بالسجن لمدة 36 مؤبداً و200 عام، بالإضافة إلى الأسير مروان البرغوثي، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات.