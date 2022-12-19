الأردن.. رابط نتائج ومواعيد الامتحانات والإجازة النصفية 2022

الأردن.. رابط نتائج ومواعيد الامتحانات والإجازة النصفية.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة الأردنية الهاشمية، عن موعد استخراج نتائج الطلاب "اوبن ايمس" لامتحانات الفصل الأول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، يوافق يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في مختلف المدن الأردنية.

وتابعت أنها ستنتهي في 29/12/2022 من الشهر الحالي، بينما امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ في 27/12/2022.

رابط استخراج نتائج الطلاب "اوبن ايمس"

وأوضحت الوزارة الأردنية أن عملية استخراج نتائج الطلاب "اوبن ايمس" إلكترونية، على الرابط التالي اضغط هنا.

وجهزت الوزارة منصة openemis، لمعرفة نتائج امتحانات الطلاب للعالم الدراسي الأول، منوهتاً عند وجود خلل في الصفحة يرجى الانتظار أو المحاولة مرة أخرى.

وذلك بسبب الضغط الكبير على المنصة من قبل الطلاب و أولياء الأمور

كلية #الكرك تؤجل امتحانات الأحد وتحول محاضراتها إلى التعليم عن بعد #سرايا #الأردن https://t.co/Eqqtxkm8Pg — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) December 17, 2022

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منصة "اوبن ايمس"

بينما توفر منصة درسك التعليمية الكثير من الدروس التفاعلية عليها، لضمان فهم الطالب للمنهاج التعليمي الأردني الجديد.

وقدم المنصة مجموعة من المعلمين والمعلمات ذات الخبرة والحاصلين على شهادات متخصصة في مجال التعليم.

والجدير بالذكر أنه قد تكون المنصة بطيئة أثناء ظهور نتائج الطلاب بسبب كثرة الاستعلامات المتواصلة في نفس التوقيت.

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لذا يرجو المسئولين من أبنائهم الطلبة بمراحل التعليم المختلفة إمكانية البحث في وقت لاحق.

ويُذكر أن أنهي طلاب المراحل الدراسية المختلفة الاختبارات عبر منصة دراسة التعليمية الإلكترونية.

وكان ذلك قبل عامين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

والتي أجبرت المدارس في الأردن على انتهاج نظام التعليم عن بعد.

بينما ذلك جاء كوسيلة للحد من انتشار الفايروس وفي ذات الوقت استكمال العملية التعليمية.

أما عن طريقة التسجيل تختار اللغة العربية ومن ثم تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك.

وثم فوق مربع الأكاديميين، وحدد تقرير التقويم، بعدها ستظهر لك صفحة نتيجة الامتحان بكافة التفاصيل.

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