نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد المقاوم تامر عزمي عارف نشرتي (23 عامًا)، من مخيم جنين، الذي ارتقى صباح اليوم متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام أثناء تأديته عمله الجهادي.

وقالت الحركة في بيان لها: "نعزّي ذوي الشهيد، ونشدّ على أيدي مقاومينا الأبطال لمواصلة الإعداد والنفير لصدّ عدوان الاحتلال، ونؤكد أنّ المقاومة هي خيار شعبنا الثابت لتحقيق النصر والتحرير بإذن الله".

واستشهد اليوم الاثنين، الشاب تامر عزمي عارف نشرتي (23 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام.

وكان الشهيد نشرتي يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلن الأطباء، فجر اليوم، استشهاده.

ونعت فصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين، داعية للمشاركة في تشييع جثمانه اليوم.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشهيد وهو يرتدي عصبة كتائب القسام وكتيبة جنين، في عرض عسكري في مخيم جنين.

واستشهد 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من ديسمبر2022 الجاري، في الضفة الغربية والقدس.