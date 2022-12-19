نتنياهو يعلن موعد الإعلان عن حكومته الجديدة

يواصل رئيس حكومة الاحتلال المكلف، بنيامين نتنياهو، مساعيه من أجل إتمام كافة الاتفاقيات الائتلافية مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية، حيث يتوقع أن يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة الأربعاء المقبل.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، بأن يوم الأربعاء المقبل هو الموعد الأخير لتشكيل حكومة نتنياهو، خاصة بعد منح الرئيس يتسحاك هرتسوغ، نتنياهو مهلة جديدة وأخيرة لتشكيلها بعد فشله في المهلة الأولى المكونة من 21 يوما.

وقدرت الصحيفة أن نتنياهو سيخبر هرتسوغ الأربعاء المقبل، تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة، فيما من المتوقع عرض تشكيلة الحكومة على الكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت ونيل الثقة، علما أنها تحظى بدعم 64 من أعضاء الكنيست عن الليكود وتحالف "الصهيونية الدينية" و"نوعام"، و"عوتسما يهوديت" والأحزاب الحريدية "شاس" و"يهدوت هتوراه".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حزب الليكود قوله إن "إعلان نتنياهو عن الحكومة سيكون الأربعاء بعد الظهر، فيما سيعلن رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين، للكنيست في اليوم التالي عن نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة".

المصدر: عرب 48