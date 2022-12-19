أبو كويك: حماس شكلت إضافة نوعية لمسار القضية الفلسطينية

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن حركة حماس إضافة نوعية هائلة على مسار الثبات على الحقوق والمبادئ الفلسطينية.

واعتبر أبو كويك أن حركة حماس تقود المقاومة بالضفة الغربية وقطاع غزة وتمثل الأمل للشعب الفلسطيني، وتتمسك مع الفصائل الفلسطيني بالحقوق الفلسطينية.

وأكد على أن الالتفاف الشعبي حول حركة حماس هو نتيجة تمسكها بالثوابت وصدقها بمنهجها، وبعد 35 عامًا على انطلاقتها هي أكثر قوة في الضفة وغزة.

وأشار إلى أن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي انطلقتا من البعد الإسلامي".

وفيما يخص الإبعاد إلى مرج الزهور، أكد على أن الإصرار على العودة والصمود على تخوم جبال لبنان أفشل خطط الاحتلال بإبعاد الفلسطينيين إلى الأبد.

وأضاف: "الإبعاد إلى مرج الزهور فتح أمامنا الطريق لنشر معاناة شعبنا إلى العالم"، لافتا إلى أن إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم سياسة اتبعها الاحتلال الإسرائيلي.

واستهجن أبو كويك انتهاكات السلطة واعتقالاتها السياسية بالضفة، وقال إن ممارسات السلطة والتنسيق الأمني في ظل جرائم الاحتلال تضر بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أن قادة الاحتلال يستغلون اتفاق أوسلو لترسيخ الاستيطان بالضفة والقدس، منوهًا إلى أن "أجهزة السلطة كانت تعتقل عناصر حماس بالضفة خلال توقيع اتفاق الجزائر، وتضاهي الاحتلال بممارساتها عبر الاقتحامات والاعتقالات".