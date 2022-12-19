تحقيق يكشف اختراقًا إيرانيًا لمنظومات كاميرات المراقبة (الإسرائيلية)

كشفت قناة كان العبرية، الليلة الإثنين، في تحقيق لها عن اختراق إيراني كبير لمنظومات كاميرات المراقبة في هيئة أمنية حساسة بكيان العدو.

ويكشف التحقيق الذي سيتم نشره بالكامل غدا في القناة العبرية عن مدى اختراق نظام الكاميرا لإحدى الوحدات في هيئة أمنية حساسة.

وأظهر التحقيق أنه لفترة طويلة، جلس "المتسللون الإيرانيون" على كاميرات نفس الوحدة واخترقوها، وكان مسؤولو الأمن يعرفون ذلك.

واخترق قراصنة إيرانيون قبل أكثر من عام الكاميرات الأمنية، التي صورت العملية عند مخرج القدس قبل حوالي شهر، ووزعوا مقاطع الفيديو لنفس كاميرات الشوارع في مجموعات تلغرام.

وإلى جانب ذلك، اخترقوا كاميرات مجمع رافائيل وكاميرات الشوارع في مدن أخرى، كما سيكشف التحقيق محاولات اختراق أجهزة مسؤولين في الكيان.

شبكة الهدهد