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تعرف على حالة الطقس في الإمارات خلال الفترة القادمة.. حالة الطقس في الإمارات

تعرف على حالة الطقس في الإمارات خلال الفترة القادمة
تعرف على حالة الطقس في الإمارات خلال الفترة القادمة
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تعرف على حالة الطقس في الإمارات خلال الفترة القادمة.. تساءل العديد من المواطنون في الإمارات، عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة متنبئ سقوط زخات أمطار في بعض المناطق.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتية عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة تحديداً اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل حسب الآتي.

 

الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء

يكون الجو رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية.

بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، وتكون الريالح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

 

الأرصاد الجوية يوم الأربعاء

يكون الجو رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية– غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية.

بينما تكون احتمالية سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية.

أما عن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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الأرصاد الجوية يوم الخميس

يكون الجو غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والبحر.

أما عن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

 

الأرصاد الجوية يوم الجمعة

يكون الجو رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة خاصة على البحر والجزر.

بينما الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

أما عن البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في عمق الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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