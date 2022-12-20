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جبارين: جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن تبقى دون حساب

زاهر جبارين
زاهر جبارين
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غزة- الرسالة نت

قال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء إن سجل الاحتلال وإدارة سجونه الحافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا، لن تبقى دون حساب، وسيأتي اليوم الذي يدفع فيه الاحتلال الثمن غالياً.

وأضاف جبارين في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "رحل عنا اليوم فارس من فرسان الوطن، ترجل المقاوم العنيد، والأسير البطل ناصر أبو حميد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والمقاومة، ملتحقاً بشقيقه الشهيد البطل عبد المنعم أبو حميد".

وتابع: "استشهد الأسير أبو حميد بفعل جريمة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال المجرم بحق أسرانا الأبطال".

 وتقدم من عائلة الشهيد ناصر أبو حميد ومن أشقائه الأسرى بخالص التعازي والمواساة.

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الاسرى الاحتلال حماس

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