شبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مناطق مختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

وتتوقع الهيئة أن يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، ليكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً في القاهرة.

بينما السواحل الشمالية يسود فيها أجواء دافئة على شمال الصعيد، وحار جنوب سيناء، ومائل للبرودة جنوب الصعيد، في أول الليل بارد وفى أخره على أغلب المناطق.

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء

وأوضحت الهيئة أن اليوم ستشهد السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وبعض المدن في القاهرة حالة من الشبورة المائية بشكل كثيف صباحاً.

أما عن تساقط الأمطار قد تسقط أمطار خفيفة ليلاً بنسبة 20٪ على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ .

بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث من 40: 50 ٪ .

وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ .

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تابعت الهيئة، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تصل إلى 22 درجة عظمى والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة.

ومطروح تصل العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، ودرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 22.

ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 23، ودرجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 22، ودرجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 21.

ودرجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 21، ودرجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 22، ودرجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أحوال الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

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